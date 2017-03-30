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От красоты Брэда Питта осталась лишь тень 03.04 00:41   MIGnews.com

Развод уничтожил всю красоту Брэда Питта

Американский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости, пишет Daily Mail и в подтверждение публикует новые фотографии артиста, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе.




Как отмечает издание, Питт, которого таблоиды неоднократно признавали самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал "тенью" самого себя, а его худоба шокирует.

Судя по всему, утверждает газета, развод с актрисой Анджелиной Джоли и "некрасивое" судебное противостояние сделали свое дело.
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