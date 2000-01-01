03.04 02:17 MIGnews.com

Церковь требует вынести тело Владимира Ленина из мавзолея

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Тело первого председателя Совета труда и обороны СССР Владимира Ленина должно быть похоронено. С таким заявлением выступил на российском телевидении глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, оговорившись, что совершено это должно быть после общественного консенсуса по этому вопросу."Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века", — сказал митрополит на телеканале "Россия 24".На его взгляд, тело Ленина надо было вынести из мавзолея и предать земле еще в 1991 году, когда с московской площади Дзержинского убирали памятник."Нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", — добавил представитель РПЦ.Илларион утверждает, что на этот счет в РПЦ царит однозначное мнение - "человек должен быть похоронен в земле, как хоронят всех людей", так как мумификация является "реликтом прошлого".