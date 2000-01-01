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Личный Ferrari Трампа продан на аукционе | Фото: .Robert. Photography/Flickr02.04 13:59   MIGnews.com

Личный Ferrari Трампа продан на аукционе

На аукционе Auctions America во Флориде продали автомобиль Ferrari F430, бывшим владельцем которого является никто иной, как президент США Дональд Трамп. Как сообщает AFP, на торгах 1 апреля лот ушел с молотка за 270 тысяч долларов.

Отмечается, что Трамп купил машину для личного пользования в 2007 году. Спустя 4 года и накатав 2,4 тысячи миль (около 3,8 тысячи километров), нынешний президент США продал ее. Имя следующего владельца авто не разглашается.

"Такие же модели, владельцами которых не были известные люди, обычно приносят от 125 до 175 тысяч долларов в зависимости от пробега, состояния и оборудования", — сказала представитель Auctions America Эми Кристи.

Имя нового владельца бывшего автомобиля Трампа не называется.
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