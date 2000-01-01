02.03 22:23 MIGnews.com
Стало известно кто представит Россию на Евровидении 2020
На российском Первом канале в эфире программы "Время" объявили кто будет представлять Россию на Евровидении в этом году.
В этом году от России поедет рейв-группа Little Big.
По словам вокалиста Ильи Прусикина, он не думал, что группе выпадет шанс представить Россию на Евровидении.
"Но раз выпал [шанс] — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!" — подчеркнул Прусикин.
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