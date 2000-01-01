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В Голливуде установили позолоченную статую Харви Вайнштейна 03.03 05:04   MIGnews.com

В Голливуде установили позолоченную статую Харви Вайнштейна

За несколько дней до вручения премий "Оскар", уличные художники установили в Голливуде позолоченную статую скандального продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Hollywood Reporter.



Скульптура составляет собой диван, на котором сидит в халате Вайнштейн и держит статуэтку "Оскара" в руках.

Авторы роботы Пластик Джизус и Джошуа Монро дали своему творению название "Диван для кастинга".

Инсталляция была установлена на Голливудском бульваре, где 4 марта должна состояться церемония вручения наград.

В прошлом году в адрес влиятельного американского кинопродюсера посыпалась масса обвинений в сексуальном домогательстве. Среди обвиняющих были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Впоследствии Вайнштейн лишился своего кресла руководителя компании Weinstein company и в отношении него власти Нью-Йорка начали расследование.
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