02.03 18:52 MIGnews.com

YouTube пытается избавиться от белых мужчин

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Бывший работник кадровой службы Youtube Арне Уилберг подал иск на руководство компании Google из-за их расистской политики по подбору персонала.Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 2 марта.Уволенный рекрутер заявил, что в прошлом году ему запретили проводить интервью с кандидатами, которые не являются женщинами, чернокожими или латиноамериканцами.В иске Арне Уилберга говорится, что Google (материнская компания YouTube) хочет "полностью избавиться" от белых и азиатских соискателей.Экс-сотрудник обвинил компанию в дискриминации и незаконном увольнении после 9 лет работы в компании.Он утверждает, что руководство YouTube попыталось скрыть запрет на интервью с "белыми" кандидатами, удалив электронные письма и другие записи с ранними требованиями.По информации журналистов, в настоящее время среди работников компании 69% мужчин и 31 – женщин.Что касается этнической принадлежности, большинство сотрудников Google — белые (56 %). На втором месте находятся азиаты, которых в компании около 35 процентов.