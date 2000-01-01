С улыбкой и легкой щетиной: Брэд Питт вышел в свет
Пока поклонники в предвкушении того, воссоединятся ли Брэд Питт и Дженнифер Энистон, актер времени даром не теряет и вчера посетил мероприятие в Лос-Анджелесе.
Брэд Питт появился на публике в шляпе и со щетиной на лице, но зато улыбался и, похоже, сейчас, когда все выяснения отношений с Анджелиной Джоли позади и экс-супругам удалось договориться об опеке над детьми, у Питта наконец-то появилось настроение, сообщает ТСН.
Появится ли Брэд Питт на церемонии "Оскар", которая, напомним, пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе, и увидим ли мы там двух его бывших женщин – Джоли и Энистон, вот в чем вопрос?