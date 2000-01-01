03.03 02:28 MIGnews.com

Принц Гарри и Меган Маркл "отгрохают" шикарную свадьбу

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Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл пригласили на свою свадьбу 2640 обычных людей, которые не имеют прямого отношения к королевской семье.Об этом в пятницу, 2 марта официально сообщает Кенсингтонский дворе, передает Reuters.Молодожены разослали приглашения, которое предоставит им доступ на территорию Виндзорского замка.По данным издания, среди приглашеных 1200 выдающихся представителей общественности из всех уголков Соединенного Королевства.200 человек из благотворительных организаций и фондов, с которыми когда-либо работали Гарри и Меган и патроном которых является принц. 100 учеников из местных школ. 610 сотрудников Виндзорского замка и 530 сотрудников королевского дворца, отмечает агентство.Гарри и Меган заявили, что хотят превратить свой праздник в торжество для всех. "Эта свадьба, как и все свадьбы, станет моментом веселья и радости, и они хотят, чтобы праздник стал частью жизни для всех", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая в Виндзорском дворце. Праздничная церемония состоится в часовне святого Джорджа, и туда пустят только избранных гостей.