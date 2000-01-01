02.03 23:27 MIGnews.com

В Саудовской Аравии начали выдавать лицензии кинотеатрам

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1 марта власти Саудовской Аравии, на территории которой в течение 35 лет была запрещена деятельность кинотеатров, начали выдавать лицензии, которые должны открыть жителям королевства доступ к мировому киноискусству.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает агентство Reuters.Отметим, в январе анимационная лента "Эмоджи" стала первым фильмом, показанным в Саудовской Аравии на широком экране за последние 35 лет - с момента, когда под давлением религиозных деятелей был принят запрет на публичные собрания и развлекательные мероприятия порочного характера.Премьера "Эмоджи" состоялась в рамках фестиваля анимационных фильмов для всей семьи в городе Джидда на побережье Красного моря.В начале 1980-х годов в Саудовской Аравии кинотеатры были под запретили под запретом. Жители страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. А недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года.К 2030 году в Саудовской Аравии планируется открыть 300 кинокомплексов с 2 тысячами залов. Это обеспечит работой 30 тысяч человек. Предполагается, что поступления в казну составят 24 миллиарда долларов.