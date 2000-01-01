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Неоплачиваемый труд женщин оценили в 13% мирового ВВП | Фото: Thinkstock03.03 10:19   MIGnews.com

Неоплачиваемый труд женщин оценили в 13% мирового ВВП

Неоплачиваемый труд женщин, выражающийся в том числе в уходе за детьми, больными, приготовлении пищи и уборке, можно оценить в 13% мирового ВВП или же в 10 триллионов долларов, что больше ВВП Бразилии, Индии и Японии вместе взятых. Об этом пишет международная организация по борьбе с бедностью Oxfam в своем докладе.

Этот неизбежный труд сокращает возможности женщин по обучению и трудоустройству, отмечается в отчете. В мире оплачиваемую работу выполняет на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин.

Oxfam предлагает целый комплекс мер по борьбе с таким положением.

Организация считает, что нужно увеличить объем бесплатных государственных услуг образования, здравоохранения и заботы о детях. Кроме того, Oxfam предлагает вести активную пропаганду гендерного равенства.

Правительства стран, по мнению экспертов Oxfam, должны максимизировать финансовые возможности государства по продвижению "гендерно-чувствительной" политики в части трудоустройства. Одним из способов проведения такой политики называется общее повышение налогов.
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