03.03 10:19 MIGnews.com

Неоплачиваемый труд женщин оценили в 13% мирового ВВП

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Неоплачиваемый труд женщин, выражающийся в том числе в уходе за детьми, больными, приготовлении пищи и уборке, можно оценить в 13% мирового ВВП или же в 10 триллионов долларов, что больше ВВП Бразилии, Индии и Японии вместе взятых. Об этом пишет международная организация по борьбе с бедностью Oxfam в своем докладе.Этот неизбежный труд сокращает возможности женщин по обучению и трудоустройству, отмечается в отчете. В мире оплачиваемую работу выполняет на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин.Oxfam предлагает целый комплекс мер по борьбе с таким положением.Организация считает, что нужно увеличить объем бесплатных государственных услуг образования, здравоохранения и заботы о детях. Кроме того, Oxfam предлагает вести активную пропаганду гендерного равенства.Правительства стран, по мнению экспертов Oxfam, должны максимизировать финансовые возможности государства по продвижению "гендерно-чувствительной" политики в части трудоустройства. Одним из способов проведения такой политики называется общее повышение налогов.