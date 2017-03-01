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Полуголая модель в никабе - на обложке первого Vogue Arabia

Публикация от Vogue Arabia (@voguearabia) Мар 1 2017 в 9:05 PST

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В марте выйдет первый номер журнала Vogue Arabia. Как сообщила редакция издания, на обложке первого номера арабской версии таблоида будет 21-летняя модель с палестинскими корнями Джиджи Хадид. В своем Instagram она назвала появление на первой в истории обложке Vogue Arabia "целым миром".В целом реакция в социальных сетях на публикацию фотографий была довольно положительной. Однако некоторые пользователи советовали в дальнейшем использовать арабских моделей.Главным редактором журнала стала владеющая сетью бутиков супруга саудовского принца принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз. Это стало 22-ой версией журнала, продаваться он будет в странах Ближнего Востока, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.Джиджи Хадид родилась в Лос-Анджелесе в семье бывшей модели из Нидерландов Йоланды Хадид и строительного магната Мохамеда Хадида, палестинского беженца из Иордании.