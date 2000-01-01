Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












03.03 00:41   MIGnews.com

Мама Пэрис Хилтон неудачно пошутила над Дженнифер Энистон

О беременности Дженнифер Энистон, наверное, не говорит только ленивый. Но если раньше актрису досаждали лишь журналисты, то теперь шутят над этой темой даже известные персоны.

Издание Enews опубликовало шутку мамы Перис Хилтон Кэти, которая, увидев Дженнифер на церемонии "Оскар", пошутила у себя в Твиттере:

"Дженнифер Энистон выглядит так прекрасно, что, говорю вам, она точно ждет дочь!" - написала Кэти Хилтон. Позже этот пост женщина удалила из соцсети.

Для Дженнифер Энистон тема материнства очень болезненная. В прошлом году актриса даже написала эссе, в котором заявила, что не каждая женщина стремится стать матерью и что она уже устала от постоянных вопросов в ее адрес на этот счет.

А недавно в прессе появилась еще одна новость, в ней говорилось, что Дженифер сделала ЭКО. Писали, что актрисе потребовалось 16 месяцев, чтобы пройти обследование и курс лечебной терапии, после чего она прибегла к экстракорпоральному оплодотворению.

Ох, вероятно, когда Дженнифер Энистон действительно забеременеет, в это уже никто не поверит, пишет ТСН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
22:22
Хосни Мубарак оправдан
21:44
Россию лишили ЧМ-2021 по биатлону
21:15
Депутаты Кабель и Яхимович вступили в секретный сговор
21:10
Ж/д станция "Ха-Шалом" закрыта: как избежать проблем
20:14
ХАМАС запрещает называть новорожденных Махмудами Аббасами
19:49
В Испании появился "министр секса"
19:28
СМИ: россиянин хотел пронести бомбу на борт Turkish Airlines
18:44
Полуголая модель в никабе - на обложке первого Vogue Arabia
18:19
Суд отложил тюремный срок Эльора Азарии
18:17
Сход лавины в Италии: погибли четверо
18:05
Израиль: 80-летние будут обслуживаться вне очереди
17:55
Высоцкий: "Флейта позвоночник" - машина времени зрителя
17:55
ISIS зальет Китай "реками крови"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus