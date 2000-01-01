Мама Пэрис Хилтон неудачно пошутила над Дженнифер Энистон
О беременности Дженнифер Энистон, наверное, не говорит только ленивый. Но если раньше актрису досаждали лишь журналисты, то теперь шутят над этой темой даже известные персоны.
Издание Enews опубликовало шутку мамы Перис Хилтон Кэти, которая, увидев Дженнифер на церемонии "Оскар", пошутила у себя в Твиттере:
"Дженнифер Энистон выглядит так прекрасно, что, говорю вам, она точно ждет дочь!" - написала Кэти Хилтон. Позже этот пост женщина удалила из соцсети.
Для Дженнифер Энистон тема материнства очень болезненная. В прошлом году актриса даже написала эссе, в котором заявила, что не каждая женщина стремится стать матерью и что она уже устала от постоянных вопросов в ее адрес на этот счет.
А недавно в прессе появилась еще одна новость, в ней говорилось, что Дженифер сделала ЭКО. Писали, что актрисе потребовалось 16 месяцев, чтобы пройти обследование и курс лечебной терапии, после чего она прибегла к экстракорпоральному оплодотворению.
Ох, вероятно, когда Дженнифер Энистон действительно забеременеет, в это уже никто не поверит, пишет ТСН.