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Опросы



Nakonu.com












02.03 23:29   MIGnews.com

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?

Исследователи из американского института выяснили, есть ли на самом деле дружба между мужчиной и женщиной. Психологи также решили разобраться в этом вопросе.

Прежде чем сделать выводы, ученые провели исследования, где использовались опросы и статистические данные на протяжении длительного периода.

В целом, выводы ученых неутешительны для тех, кто надеялся сохранить чисто дружеские отношения с представителями противоположного пола.

Результаты показали, что более 60% опрошенных признавались, что испытывали сексуальное влечение к своим лучшим друзьям противоположного пола, а во многих случаях дружба перерастала в нечто большее и в итоге приводила к свадьбе. Немалое количество опрошенных "обходились" просто дружеским сексом.

При этом, как отмечают психологи, молодым людям гораздо сложнее удержаться от влюбленности в лучших подруг — часто это заводит молодых людей в так называемую "френдзону", когда девушки, не испытывая романтических чувств, вольно или невольно пользуются чужой привязанностью в личных целях. Психологи напоминают, что если близкие отношения начались между друзьями, то расстаться без потерь и сохранить дружбу будет практически невозможно.
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