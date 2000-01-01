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03.02 02:34   MIGnews.com

МО РФ опубликовало архивные документы о Сталинградской битве

К 75-летию Сталинградской битвы, Минобороны РФ обнародовало на своем сайте архивные документы с подробным описанием исторических событий. Об этом сообщает РИА Новости.

Основу мультимедийного раздела с документами составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского союза бойцам красной армии, защищавших город. Также пользователи смогут прочитать описание подвигов пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, отряд которого удерживал месяц стратегически важную позицию в одном из местных зданий. Кроме того, в тесте рассказывается о снайпере Василие Зайцеве, который чуть более чем за два месяца беспрерывных боев, уничтожил 225 бойцов Вермахта.

В министерстве утоняют, что значительная часть документов – вырезки фронтовой газеты 13-гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага". Из газет можно в подробностях узнать об ужасающих боях за Сталинград в первые полгода самых ожесточенных столкновений, а также прочесть правительственные документы того времени.

При этом среди всех повествований, есть рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку Верховного Главнокомандования. В письме генерал информирует свое руководство о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

В РФ согласно с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", 2 февраля отмечают День воинской славы России – то есть день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
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