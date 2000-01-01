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Представительницу клана Рокфеллера поймали на краже | Фото:02.02 22:28   MIGnews.com

Представительницу клана Рокфеллера поймали на краже

Невестка американского бизнесмена и бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера Рене была задержана в магазине пятизвездочного отеля в Мексике.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Page Six.

По данным издания, женщина заплатила за платье около 500 долларов со своей кредитной карты, а уходя, взяла пару недорогих сережек и положила их к себе в сумку.

Сотрудники магазина показала Рене запись с камер видеонаблюдения, однако сначала девушка отрицала свою вину. Через некоторое время она все же вернула украденное. Репутация очень важна для нее, потому что она является членом правления компании Creative Time и скандалы ей не нужны.

Напомним, Дэвид Рокфеллер умер на 102 году жизни 20 марта 2017 года. Состояние бизнесмена журнал Forbes оценивал в 3,3 миллиарда долларов.
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