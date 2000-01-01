03.02 05:27 MIGnews.com

В джунглях Гватемалы обнаружили руины городов майя

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На севере Гватемалы обнаружили около 60 тысяч различных сооружений цивилизации майя, скрытых в джунглях на протяжении веков. Сделать открытие помогла революционная технология лидара - оптического локатора. Он позволяет убрать в цифровом формате кроны деревьев с аэроснимков ландшафта.Об этом в пятницу, 2 февраля пишет National geographic.Среди объектов - руины домов, дворцов и пирамид, широких дорог, резервуаров для воды и оросительные каналы, укрепленные поселения и широкие дороги, отмечает издание."Изображения четко дают понять, что весь это регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой сильно недооценивались", — заявил археолог из колледжа города Итака в США Томас Гаррисон, который специализируется на использовании цифровых технологий в археологических исследованиях.Сеть обнаруженных городов занимает площадь в 2100 квадратных километров, что кардинально меняет представления о численности майя."До этого мы думали, что цивилизация майя насчитывала около 5 миллионов человек. Учитывая эти новые данные, можно предполагать, что майя насчитывали от 10 до 15 миллионов человек - причем многие жили в низменных и болотистых районах, которые ранее некоторые из нас считали непригодными для жизни", - подчеркнул Франциско Эстрада-Белли, еще археолог из Тулейнского университета, участвовавший в проекте.Цивилизация майя достигла расцвета в 250-900 годы н.э. и известна собственной письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системами. Города и поселения майя располагались на территориях современных Мексики, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.С середины X века цивилизация майя начала приходить в упадок и в XVI веке была почти полностью уничтожена испанскими конкистадорами.