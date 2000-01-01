03.02 04:35 MIGnews.com

Украинский сурок Тимка III предсказал жизнь на Марсе

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Украинский сурок Тимка III предсказал жизнь на Марсе. Об этом сообщает NewsRoom.В Украине каждый год в рамках традиции в харьковской области в поселке Гайдары прошел день сурка. По словам организаторов, в 2018 году они решили помимо вопроса о приходе весны, спросить у животного, есть ли жизнь на Марсе."6 февраля ракета Falkon полетит на Марс, поэтому мы решили быть в тренде", - сообщила изданию председатель Харьковского пресс-клуба Людмила Доля.Сообщается, что на столике перед домиком сурка были установлены две таблички с надписями "Есть жизнь на Марсе" и "Нет жизни на Марсе". Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Тимка III, не раздумывая, побежал к первой табличке.NewsRoom отмечает, что в подарок "предсказатель" получил большую скульптуру сурка высотой почти что с человеческий рост.