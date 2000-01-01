02.02 10:49 MIGnews.com

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

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Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.Сообщается, что отпрыск революционера, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, долгое время находился в глубокой депрессии. Первое время он преодолевал расстройство в госпитале, но потом медицинскую помощь амбулаторно.На момент смерти, 68 летний кубинец был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, а также занимал пост вице-президента кубинской академии наук.Перед кончиной, мужчина оставил предсмертную записку, однако ее содержание сохраняют в тайне.Дата похорон Анхеля Кастро пока неизвестна.В средине 70-х Кастро окончил с отличием МГУ им. М. В. Ломоносова. андидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Работал в российском институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, а позднее трудоустроился на Нововоронежскую АЭС. С начал 80-х по начало 90-х был полномочным представителем Куды при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ