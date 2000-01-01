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Фото: Twitter 02.02 10:49   MIGnews.com

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.

Сообщается, что отпрыск революционера, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, долгое время находился в глубокой депрессии. Первое время он преодолевал расстройство в госпитале, но потом медицинскую помощь амбулаторно.

На момент смерти, 68 летний кубинец был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, а также занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

Перед кончиной, мужчина оставил предсмертную записку, однако ее содержание сохраняют в тайне.

Дата похорон Анхеля Кастро пока неизвестна.

В средине 70-х Кастро окончил с отличием МГУ им. М. В. Ломоносова. андидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Работал в российском институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, а позднее трудоустроился на Нововоронежскую АЭС. С начал 80-х по начало 90-х был полномочным представителем Куды при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ
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