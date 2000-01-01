03.02 01:13 MIGnews.com

Фото Беременной Бейонсе набрало рекордное количество лайков

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Фотография беременной американской исполнительницы Бейонсе в Instagram установила рекорд по количеству лайков. Картинка за 15 часов набрала более 7,5 млн. лайков, из них 1,4 млн. пришлись на первые полчаса после публикации.В среду, 2 февраля, мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней."Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - отметила поп-звезда в Instagram.Свое сообщение она подписала как Картер - это паспортная фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке, сообщает Би Би Си.