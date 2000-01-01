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Как правильно сопоставить возраст собаки и человека | Фото: Thinkstock02.02 21:43   MIGnews.com

Как правильно сопоставить возраст собаки и человека

Долгие годы ученые были убеждены в том, что один год жизни собаки равняется семи годам жизни человека, однако результаты нового исследования опровергли этот факт, передает Polit.info.

По словам экспертов, один год собаки приравнивается к 14-15 годам человека. Данные показатели могут варьироваться в зависимости от породы и размера питомца.

В предыдущих исследованиях ученые не учли фактор половой зрелости. Половая зрелость у человека наступает в 15 лет, у собак она достигается к одному году. Именно эти цифры необходимо сопоставлять при определении возраста вашего четвероногого друга.
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