Как правильно сопоставить возраст собаки и человека
Долгие годы ученые были убеждены в том, что один год жизни собаки равняется семи годам жизни человека, однако результаты нового исследования опровергли этот факт, передает Polit.info.
По словам экспертов, один год собаки приравнивается к 14-15 годам человека. Данные показатели могут варьироваться в зависимости от породы и размера питомца.
В предыдущих исследованиях ученые не учли фактор половой зрелости. Половая зрелость у человека наступает в 15 лет, у собак она достигается к одному году. Именно эти цифры необходимо сопоставлять при определении возраста вашего четвероногого друга.