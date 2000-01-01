03.02 03:11 MIGnews.com

Леонардо Ди Каприо станет новым Шерлоком Холмсом

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На днях СМИ стало известно, кого будет играть в новом фильме прославленный актер Леонардо Ди Каприо. Так, звезде Голливуда простоит стать новым "итальянским Шерлоком Холмсом". Именно так прозвали легендарного сыщика полиции Нью-Йорка Джи Петрозино.Действие нового фильма разворачивается в 1900-х годах. Картина основана на реальных событиях. Герой Ди Каприо, который считает мафию позором итальянцев, создает отряд италоамериканских детективов и начинает бороться с мафиози. По воле судьбы Петрозино знакомится с тенором Энрико Карузо. Его шантажирует мафия и Петрозино просит певца сдать мерзавцев.В основе сюжета – роман "Черная рука" Стефана Тэлфи. По словам издания, Ди Каприо не только сыграет главную роль, но и выступит в роли продюсера. Права на съемки принадлежит студии Paramount Pictures.