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Ученые: Космос омолаживает организм 02.02 22:23   MIGnews.com

Ученые: Космос омолаживает организм

Группа американских исследователей рассказала об удивительных омолаживающих изменениях, происходящих с организмом человека в космосе. Сенсационное открытие было совершено благодаря наблюдениям за космонавтами-близнецами, Скоттом и Марком Келли.

Научный мир давно хотел досконально исследовать различия между космонавтом и обычным человеком. И вот, наконец, такая возможность представилась. В эксперименте приняли участие два брата-астронавта из США. Один из них, Скотт Келли, провел на Международной космической станции (МКС) целый год, в то время как его близнец Марк находился на Земле. Геном братьев абсолютно идентичен, так как они являются однояйцевыми близнецами.

Во время полета и после него Скотт регулярно сдавал разнообразные анализы, которые потом изучали 10 независимых институтов. Оказалось, что пребывание на орбите изменило теломеры (концевые участки хромосом) Скотта Келли – их длина увеличилась. Многие ученые полагают, что именно укорачивание теломер приводит к старению организма.

К слову, исследование мышей, которым удлиняли теломеры, показало, что такие особи жили дольше своих ровесников. Открытие способно пролить свет на многие процессы, происходящие с организмом, и, возможно, увеличить активный период жизни человека.
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