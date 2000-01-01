03.01 04:09 MIGnews.com
Голландские пивовары выпустили пиво на основе еловых иголок
Голландские пивовары создали необычное пиво на основе веток елей. Идея использовать необычное сырье появилась в рамках кампании по минимизации отходов From Tree to Tipple ("От дерева до напитка").
С тысячи собранных деревьев вышло 600 килограмм иголок. Сбором сырья занимались бары Амстердама, рестораны, городской ботанический сад и волонтеры.
В результате получилось легкое светлое пиво с ароматами вечнозеленого леса и привкусом цитрусовых и хмеля.
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