03.01 04:09 MIGnews.com

Голландские пивовары выпустили пиво на основе еловых иголок

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Голландские пивовары создали необычное пиво на основе веток елей. Идея использовать необычное сырье появилась в рамках кампании по минимизации отходов From Tree to Tipple ("От дерева до напитка").С тысячи собранных деревьев вышло 600 килограмм иголок. Сбором сырья занимались бары Амстердама, рестораны, городской ботанический сад и волонтеры.В результате получилось легкое светлое пиво с ароматами вечнозеленого леса и привкусом цитрусовых и хмеля.