03.01 06:16 MIGnews.com
Глава Marvel пообещал "нетрадиционного" супергероя
Кинокомпания Marvel Studios планирует интегрировать в фильмы супергероев-трансгендеров.
Об этом рассказал директор киностудии Кевин Файги во время вопросов и ответов в Нью-Йоркской киноакадемии, передает ВВС.
На вопрос фаната, есть ли какие-либо планы относительно большего числа ЛГБТ-персонажей в фильмах Марвела, "в особенности транс-персонажей", тот ответил утвердительно.
Уже в этом году в фильме "Вечные" появятся гей и плохослышащий супергерой, а в фильме "Шан-Чи и легенда о десяти кольцах" будет присутствовать азиатско-американский герой.
"Мы хотим, чтобы фильмы отражали зрителей, и мы хотим, чтобы каждый член нашей глобальной аудитории видел себя на экране", - объяснил Файги.
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