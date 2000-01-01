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Глава Marvel пообещал `нетрадиционного` супергероя | Фото:03.01 06:16   MIGnews.com

Глава Marvel пообещал "нетрадиционного" супергероя

Кинокомпания Marvel Studios планирует интегрировать в фильмы супергероев-трансгендеров.

Об этом рассказал директор киностудии Кевин Файги во время вопросов и ответов в Нью-Йоркской киноакадемии, передает ВВС.

На вопрос фаната, есть ли какие-либо планы относительно большего числа ЛГБТ-персонажей в фильмах Марвела, "в особенности транс-персонажей", тот ответил утвердительно.

Уже в этом году в фильме "Вечные" появятся гей и плохослышащий супергерой, а в фильме "Шан-Чи и легенда о десяти кольцах" будет присутствовать азиатско-американский герой.

"Мы хотим, чтобы фильмы отражали зрителей, и мы хотим, чтобы каждый член нашей глобальной аудитории видел себя на экране", - объяснил Файги.


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