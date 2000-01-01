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В Бельгии создали `картошку фри` для собак | Фото: Thinkstock03.01 03:19   MIGnews.com

В Бельгии создали "картошку фри" для собак

Бельгийские производители продуктов для собак в 2017 году пообещали порадовать четвероногих друзей новым лакомством – картошкой фри Doggy Frites.

Как пишет газета Derniere heure, ссылаясь на производителей, в отличие от своего "человеческого" аналога, новый продукт является диетическим и содержит всего 8% жиров, и, к тому же, не должна стать неотъемлемой частью ежедневного рациона четвероногих, а, скорее, должна использоваться как лакомство.

По их словам, продукт поступит в магазины, специализирующиеся на торговле товарами для животных, уже в феврале-марте. Собачья картошка фри будет продаваться расфасованной в пакетики весом 40 и 80 граммов.

Стоит отметить, что ранее компания производитель Doggy Frites стала известной, благодаря создания "собачьего пива". Несмотря на свое название, с хмельным напитком это "пиво" имеет мало общего – являясь полностью безалкогольным, создается оно на основе курино-говяжьего бульона.
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