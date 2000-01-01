02.01 21:56 MIGnews.com

В США впервые выдали свидетельство о рождении интерсексуала

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2 января 2017 года стало для Америки особенным днем – именно сегодня было выдано первое свидетельство о рождении с записью "интерсексуал" в графе "пол". А посчастливилось некой Саре Келли Кинан, родившейся в Бруклине 55 лет назад.Как пишет CNN, коррективы в документ городской департамент по вопросам здравоохранения и психической гигиены внес еще 15 декабря, но дошло оно до Сары Кинан, которая нынче проживает в Санта-Круз (штат Калифорния), лишь сейчас. Она утверждает, что безумно рада случившемуся, так как прежде во всех документах была вынуждена указывать "гендерно вариантный" пол. Данный термин понимается как обобщающий для разных вариантов гендерной идентичности, в том числе андрогинной, интергендерной, бигендерной.Как утверждает сама женщина, ее история достаточно типичная для интерсексуальных людей. После рождения родная мать от нее отказалась, после чего она попала в детский дом, из которого ее передали на воспитание замужней паре. Прожив с ними 5 месяцев, Сара была удочерена парой с Лонг-Айленда.На сегодняшний день она все еще не может с уверенностью сказать, была ли проведена на ней в первые три недели ее жизни генитальная операция, как это было принято в то время, потому что изначально ее медицинская карточка передавалась в запечатанном виде, а после сгорела в результате пожара в больнице.К 4 годам она уже осознавала себя девочкой, но не хотела ею быть, отказываясь носить платья и желая стать бой-, а не герлскаутом. Несмотря на это, в девятом классе у нее все еще не наступило половое созревание, что доставляло Саре множество проблем. В 16 лет она перенесла операцию по удалению недоразвитых яичников – тестикулярной ткани на том месте, где у женщин развиваются яичники. И потом она начала женскую заместительную гормональную терапию, потому что ей сказали, что она "100-процентная девушка", а не интерсексуал.Однако другой доктор направил ее на серию анализов, которые показали, что, на самом деле, генетически Сара является мужчиной, но с женскими гениталиями и смешанным строением внутренней репродуктивной системы. Но родители решили ей об этом не говорить. Ее приемная мать скончалась спустя три года после операции, а отцу предложили выбор – оставить как есть, либо же провести операцию по смене пола. Он отказался, заявив, что это "его дочь". Об этой лжи Сара узнала лишь в 50 лет, благодаря развитию интернета - прочитав описывающие ее ситуацию статьи и посетив эндокринолога, все встало на свои места.Увы, долгие годы термин "интерсексуальность" не принимался медицинским сообществом США. Вместо него использовался "различия в половом развитии". Но несколько лет назад медики официально признали существование таких людей.Сейчас Сара живет с 30-летним мужчиной и утверждает, что ей не на что жаловаться - они счастливы и ближайшие 30 лет планируют провести бок о бок.