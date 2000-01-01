Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Чем состоятельнее мужчина, тем успешнее он в интимной жизни | Фото: Thinkstock03.01 02:25   MIGnews.com

Чем состоятельнее мужчина, тем успешнее он в интимной жизни

Ученые имеют две точки зрения на явления зависимости качества секса у мужчин от толщины их кошелька. С точки зрения эволюции, если мужчина может оплодотворить практически любое число женщин, то последние, наоборот, сильно ограничены в количестве потомков, как пишет ladyportal.info.

Поэтому женщины становятся более разборчивыми в выборе партнера, причем предпочитают особей с высоким статусом и, как говорится, без материальных проблем.

Чем больше мужчина зарабатывает, тем чаще он занимается сексом и тем больше у него партнерш – выбранных, кстати, уже не за богатство, а за внешность.

Другая точка зрения связана с гормонами. Тестостерон, вызывающий влечение, в некоторой степени управляет и силой характера, настойчивостью. Не исключено, что особи, у которых этот гормон вырабатывается в большом количестве, преуспевают и в бизнесе, и в постели.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:19
В Бельгии создали "картошку фри" для собак
01:31
Пол Маккартни спел у Абрамовича на новый год
00:29
Ученые: любовь к мороженому поможет забеременеть
23:04
McVatican: Ватикан открыл первую точку фастфуда
22:52
Виктория Бекхэм удостоена ордена Британской империи
21:56
В США впервые выдали свидетельство о рождении интерсексуала
21:11
Египтяне уничтожили 12 туннелей из Синая в сектор Газа
20:44
Полиция прибыла в дом Нетаниягу для допроса
19:51
Мятеж в бразильской тюрьме: погибли 60 человек
19:47
Основные пункты пенсионной программы НДИ
19:37
"Исламское государство" угрожает убить Исмаила Ханийе
19:10
В ФРГ допустили участие Асада в переходном процессе в Сирии
18:58
Суд Чехии не признал бросание яиц в президента преступлением
18:49
Эксперты назвали самого опасного врага Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus