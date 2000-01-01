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В Новый год Hollywood переделали на `святую марихуану` | Фото: flixls/Twitter02.01 15:56   MIGnews.com

В Новый год Hollywood переделали на "святую марихуану"

Достаточно необычное зрелище предстало перед глазами жителей Лос-Анджелеса в первый день нового года. Неизвестный вандал изменил символ американской киноиндустрии – надпись Hollywood, расположенную на склоне холма Маунт-Ли.


Как сообщает Los Angeles Times, с помощью двух темных и двух белых тряпок "креативщик" переделал название кинофабрики на Hollyweed, что в переводе означает "святая травка" (на сленге слово "weed" обозначает марихуану).

Несмотря на то, что камеры внешнего наблюдения зафиксировали мужчину в темной одежде, который и надругался над надписью, после совершения акта вандализма ему удалось скрыться. Поэтому теперь его разыскивает полиция, однако не за вандализм, а за проникновение на частную территорию.


Утром 1 января коммунальные службы восстановили прежний вид надписи, однако до того Сеть просто заполонили фотографии на фоне наркоманского непотребства.
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