03.01 01:31 MIGnews.com
Пол Маккартни спел у Абрамовича на новый год
Пол Маккартни вместе с группой The Killers принял участие в новогодней вечеринке российского олигарха Романа Абрамовича, пишет Billboard.
Абрамович встретил 2017-й на одном из островов в Карибском море — Сен-Бартсе, известном как остров миллионеров.
Концерт состоялся 1 января. The Killers разместили фрагмент выступления на своей официальной странице в Facebook
.
Отпраздновать Новый год на Сен-Бартсе ежегодно собираются сотни богатейших людей мира, певцы, деятели шоу-бизнеса, дизайнеры и голливудские актеры.
Абрамович традиционно отмечает новый год на острове миллиардеров в компании бизнесменов из России и СНГ.
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