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www.instagram.com 03.01 01:31   MIGnews.com

Пол Маккартни спел у Абрамовича на новый год

Пол Маккартни вместе с группой The Killers принял участие в новогодней вечеринке российского олигарха Романа Абрамовича, пишет Billboard.

Абрамович встретил 2017-й на одном из островов в Карибском море — Сен-Бартсе, известном как остров миллионеров.

Концерт состоялся 1 января. The Killers разместили фрагмент выступления на своей официальной странице в Facebook.

Отпраздновать Новый год на Сен-Бартсе ежегодно собираются сотни богатейших людей мира, певцы, деятели шоу-бизнеса, дизайнеры и голливудские актеры.

Абрамович традиционно отмечает новый год на острове миллиардеров в компании бизнесменов из России и СНГ.
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