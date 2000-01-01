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www.instagram.com 02.01 22:52   MIGnews.com

Виктория Бекхэм удостоена ордена Британской империи

Этот год заканчивается радостными известиями для семейства Бекхэмов: Виктория удостоена ордена Британской империи!

Сообщает Сosmo, она получит королевскую награду за вклад в моду и свою благотворительную деятельность. Впрочем, до официальной церемонии награждения имена лауреатов держатся в секрете. Викторию предупредили, чтобы она была готова к мероприятию, и это не удалось скрыть от журналистов.

Сам же Дэвид Бекхэм получил свой орден от королевы Великобритании еще в 2003 году.

В этом году Виктория Бекхэм порядком обновила свой гардероб: на смену монохромным нарядам традиционных оттенков пришли и более яркие сочетания с участием желтого и даже розового цвета.
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