02.01 10:51 MIGnews.com

Франция стремится к балансу "работа / жизнь"

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Новый год - это не просто шанс задуматься о прошлом и строить планы на будущее ... во Франции это новая жизнь для многих работников.По состоянию на 1 января в стране был принят закон, который требует от компаний с более чем 50 сотрудниками ввести время, когда сотрудники имеют право игнорировать электронную почту и другие сообщения. Если есть сделка, ваш работодатель не может наказать вас за отказ смотреть ваши сообщения за пределами установленных часов.Нужно ли вашему менеджеру обновлять электронные таблицы в то время, как вы едите обед? Очень жаль. И если нет никакой сделки, которую нужно провести, компания все равно не сможет вас беспокоить в установленные часы.Технологические фирмы, в частности, опасаются, что это может повредить их производительность (интернет работает в режиме 24/7, в конце концов), особенно для сотрудников, которые хотят работать в дополнительные часы.Французские компании будут более склонны уважать свой баланс "работа / жизнь", даже если они не обозначат определенные часы.