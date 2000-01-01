02.01 11:10 MIGnews.com

В США подсчитывают курьезные случаи родов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как и каждый год, в ночь с 31-го декабря на первое января происходит много курьезных случаев.Так, в этом году в США произошло несколько курьезных случаев родов. В больнице "Шарп Мери Бирч" Родились близнецы, но самое интересное то, что несмотря на разницу в 4 минуты дни рождения они будут праздновать в разные дни, ведь старший родился в 23:56, а младшая сестра в 00:00 уже другого дня, месяца и года :-)Другой интересный случай произошёл в Сан Диего, малыш должен был родится 12 января, однако во время празднования Нового года у матери начались схватки и новорожденный появился на свет ровно в 00:00 1-го Января.В Аризоне произошёл подобный случай рождения близнецов в "разные годы", когда старший брат родился в 23:50, 2016 года, а младший в 00.01, уже в 2017 году.