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Галкин о политических амбициях: пристрелят до инаугурации | Фото:02.12 01:30   MIGnews.com

Галкин о политических амбициях: пристрелят до инаугурации

Российский шоумен Максим Галкин после ажиотажа вокруг его острых высказываний по поводу цензуры в РФ и засидевшейся власти сделал заявление о политических амбициях.

Комментарий по поводу того, собирается ли становиться президентом РФ, супруг Аллы Пугачевой дал во время своего концерта в Кремлевском дворце.

В частности, Галкин заявил, что после его выступления в Новосибирске в сети разгорелся ажиотаж. Многие начали спрашивать, не собирается ли он стать президентом России или Украины.

По словам юмориста, после того, как был выбран Владимир Зеленский, многие политики начали пристально присматриваться. Более того, он пошутил, что знакомая "маг" сказала, будто Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев наложили на него проклятие.

"Я хочу сразу заявить, находясь в стенах этого "храма": торжественно обещаю, что я никуда не собираюсь. У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации", — сказал он, вызвав смех в зале.




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