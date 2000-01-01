01.12 22:10 MIGnews.com

Добрынин: представители шоу-бизнеса – тупые

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Российский артист, 73-летний Вячеслав Добрынин резко высказался по поводу молодых представителей шоу-бизнеса.Он после серьезной травмы головы впервые вышел на сцену во время "Дискотеки 80-х" и обозвал молодое поколение артистов "тупым"."Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне", — сказал он.К кому именно относилось данное замечание, Добрынин пояснять не стал. Он добавил, что сам является культурным человеком, "в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса"."Они говорят то, что им нужно сказать, а я – то, что хочу. Но то, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным", — посмеялся он.