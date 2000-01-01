Новое: праздничные подносы, как в роскошном ресторане
Бренд Munier запускает концептуальные подносы для хостинга,
предоставив вам домашние инвестиционные решения без особых усилий
Munier в настоящее время выпускает домашние подносы блюд в французском стиле в сочетании с израильскими ароматами, ручной работы от шеф-повара бренда, специализирующегося на французской кухне.
Разработка праздничных подносов принадлежит шеф-повару Морису Мунье, который работал в нескольких ресторанах, отмеченных звездами Мишлен по всей Европе, и специализировался на французской классической кухне. Когда он иммигрировал в Израиль, Мунье служил частным шеф-поваром посла Франции в Израиле в течение 12 лет и влюбился в разнообразие израильской кухни.
Уникальность праздничных подносов Munier отражена в местной кулинарной традиции, которая использует сырье высочайшего качества, широкий ассортимент, эстетику и элегантность, а также практичную и хорошо разработанную упаковку. Таким образом, каждая обычная встреча превращается в торжественное событие.
Это концептуальные лотки для хостинга в стиле Finger Food, разработанные для всех видов мероприятий в стиле домашнего уюта. Интересный и необычный выбор подносов транслирующих домашний уют в Израиле: классические французские канапэ (от 168 шекелей), израильский мини-лаваш с цветной капустой, артишоком, веганской шаурмой, сабихом и более (от 145 шекелей ), мини-бриошные лотки (от 155 шекелей) , мини-пирог с различной начинкой (От 145 шекелей ), персональные или совместные блюда из салатов с различными вкусами (от 130 шекелей ) и многое другое. Конечно, есть выбор блюд, которые полностью веганские или не содержат глютен.
Сладкий выбор (кондитерская) с выбором аппетитных подносов: классические заварные пирожные, покрытые кристаллами сахара (от 135 шекелей), выбор стильных петифуров (от 166 шекелей), качественные трюфели из темного шоколада (от 120 шекелей), банановые крэмбо ( Начиная с 96 шекелей) и многое другое.
Праздничные подносы идут с одноразовой посудой , подходящей типу мероприятий. Подносы также подходят для таких мероприятий, как: прием друзей и семьи, вечеринки холостяков, дни рождения, офисные мероприятия, пикники и т. Д.
Существует также возможность доверить все услуги гостеприимства, обслуживания и атмосферы профессиональной команде Munier, которая предлагает стильные инструменты и стойки.
Молочные подносы Munier, кошерные (по закону) с системой доставки по всей стране (бесплатно в Гуш Дане на заказ свыше 500 шекелей).