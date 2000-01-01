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Новое: праздничные подносы, как в роскошном ресторане 01.12 14:16   MIGnews.com

Новое: праздничные подносы, как в роскошном ресторане

Бренд Munier запускает концептуальные подносы для хостинга,
предоставив вам домашние инвестиционные решения без особых усилий

Munier в настоящее время выпускает домашние подносы блюд в французском стиле в сочетании с израильскими ароматами, ручной работы от шеф-повара бренда, специализирующегося на французской кухне.

Разработка праздничных подносов принадлежит шеф-повару Морису Мунье, который работал в нескольких ресторанах, отмеченных звездами Мишлен по всей Европе, и специализировался на французской классической кухне. Когда он иммигрировал в Израиль, Мунье служил частным шеф-поваром посла Франции в Израиле в течение 12 лет и влюбился в разнообразие израильской кухни.

Новое: праздничные подносы, как в роскошном ресторане

Уникальность праздничных подносов Munier отражена в местной кулинарной традиции, которая использует сырье высочайшего качества, широкий ассортимент, эстетику и элегантность, а также практичную и хорошо разработанную упаковку. Таким образом, каждая обычная встреча превращается в торжественное событие.

Это концептуальные лотки для хостинга в стиле Finger Food, разработанные для всех видов мероприятий в стиле домашнего уюта. Интересный и необычный выбор подносов транслирующих домашний уют в Израиле: классические французские канапэ (от 168 шекелей), израильский мини-лаваш с цветной капустой, артишоком, веганской шаурмой, сабихом и более (от 145 шекелей ), мини-бриошные лотки (от 155 шекелей) , мини-пирог с различной начинкой (От 145 шекелей ), персональные или совместные блюда из салатов с различными вкусами (от 130 шекелей ) и многое другое. Конечно, есть выбор блюд, которые полностью веганские или не содержат глютен.

Новое: праздничные подносы, как в роскошном ресторане |


Сладкий выбор (кондитерская) с выбором аппетитных подносов: классические заварные пирожные, покрытые кристаллами сахара (от 135 шекелей), выбор стильных петифуров (от 166 шекелей), качественные трюфели из темного шоколада (от 120 шекелей), банановые крэмбо ( Начиная с 96 шекелей) и многое другое.

Праздничные подносы идут с одноразовой посудой , подходящей типу мероприятий. Подносы также подходят для таких мероприятий, как: прием друзей и семьи, вечеринки холостяков, дни рождения, офисные мероприятия, пикники и т. Д.

Существует также возможность доверить все услуги гостеприимства, обслуживания и атмосферы профессиональной команде Munier, которая предлагает стильные инструменты и стойки.

Молочные подносы Munier, кошерные (по закону) с системой доставки по всей стране (бесплатно в Гуш Дане на заказ свыше 500 шекелей).

Новое: праздничные подносы, как в роскошном ресторане |


Для заказов -

Тел: 03-7207774
Сайт - https://www.munier.co.il/

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