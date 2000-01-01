01.12 14:17 MIGnews.com
В Хевроне появится еще один еврейский квартал
В Хевроне появится новый еврейский квартал, который будет находиться на месте заброшенного оптового рынка.
Об этом 1 декабря заявил министр обороны Нафтали Беннетт, передает "Аруц Шева
".
По его словам, это позволит увеличить количество еврейских жителей Хеврона практически вдвое. Министр обороны распорядился уведомить об этом местный муниципалитет.
Согласно одобренным планам, ветхие здания старого рынка снесут, построив на их месте новые сооружения. При этом, как уточняется, права арабов не пострадают.
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