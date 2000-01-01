01.11 16:59 MIGnews.com

Муж Заворотнюк в поисках врачей стал активно нарушать ПДД

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Супруга актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева завалили штрафами за превышение скорости в Москве.За последний год на автомобиль Porsche Panamera 4S, который числится за мамой актрисы Валентиной Борисотвной, выписано 22 штрафа за превышение скорости. Однако, как выяснили, журналисты автомобилем в свое время пользовалась и сама Анастасия Заворотнюк, а потом и ее супруг.Так за один день 13 июля на этот автомобиль было выписано сразу четыре штрафа. Сообщается, что тогда Анастасия вернулась в Москву из зарубежной клиники, где лечение не дало результатов. И Петр решил тогда искать врачей в Москве, которые взялись бы за лечение. И он начал сам ездить по врачам, консультироваться и по всей видимости чтобы везде успеть где-то превышал скорость.Друг также рассказал, что Валентина Борисовна за руль этой машины почти не садится, а если и садится, то превышение скорости это "не ее история".