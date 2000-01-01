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Жена Пескова организовала сбор денег для Заворотнюк 02.11 06:55   MIGnews.com

Жена Пескова организовала сбор денег для Заворотнюк

Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка организовала сбор средств на помощь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк.

Издание "Дни.ру" сообщает, что на сайте, посвященном ледовому шоу, появилось официальное заявление о том, что компания передаст все деньги с показа спектакля "Аленький цветочек", который состоится 10 ноября, на лечение артистки и всех женщин, борющихся с онкологией.

"Творческий коллектив компании "Navka Show" выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек" Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра (Чернышева) и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в мюзиклах на льду команда представит сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней.

"Так почему бы самим не сотворить чудо? За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях", – добавила Навка.


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