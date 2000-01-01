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Орбакайте отчитала Пугачеву из-за внука | Фото:02.11 02:22   MIGnews.com

Орбакайте отчитала Пугачеву из-за внука

Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте неоднократно отчитывала звездную маму за то, что та баловала внука – Никиту Преснякова.

Певица не хотела, чтобы ее старший сын вырос с ощущением вседозволенности, передает издание "Дни.ру".

В частности, Пресняков, как ни странно для их семьи, выбрал творческую профессию. Ранее он занимался съемкой и монтажом, а потом создал собственный продакшн, а параллельно выступает в группе MULTIVERSE.

Уточняется, что именно Пугачева помогла парню определиться с профессией, подарив ему много лет назад видеокамеру. Примадонна признавалась, что Орбакайте неоднократно ругала ее за дорогие подарки. Мать парня боялась, что он будет всю жизнь сидеть на шее у родителей и бабушки с дедушкой.


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