01.11 22:12 MIGnews.com
Опубликованы фото короля стрит-арта Banksy
Фотограф Стив Лазаридес опубликовал фото Бэнкси, на которого он работал 11 лет. Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году.
На снимках видно, как белый мужчина среднего телосложения наносит на стены домов изображение через трафарет - изюминка Banksy, пишет BBC
.
Эти снимки можно также найти в автобиографической книге о Бэнкси, которая поступит в продажу в декабре 2019 года.
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