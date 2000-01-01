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Опубликованы фото короля стрит-арта Banksy 01.11 22:12   MIGnews.com

Опубликованы фото короля стрит-арта Banksy

Фотограф Стив Лазаридес опубликовал фото Бэнкси, на которого он работал 11 лет. Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году.

На снимках видно, как белый мужчина среднего телосложения наносит на стены домов изображение через трафарет - изюминка Banksy, пишет BBC.

Эти снимки можно также найти в автобиографической книге о Бэнкси, которая поступит в продажу в декабре 2019 года.


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