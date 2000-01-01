Релиз Call of Duty Mobile - сюрпризы от разработчиков
Сегодня состоялся релиз долгожданной мобильной игры Call of Duty Mobile.
Условно-бесплатный мобильный шутер вобрал в себя лучший контент из самых популярных подсерий франшизы — Modern Warfare и Black Ops. Это касается карт, режимов, персонажей, оружия и многого другого.
За основу королевской битвы, к слову, разработчики Call of Duty Mobile взяли «Затмение» из Black Ops 4, однако заметно переработали его, в числе прочего добавив локации из вселенной Modern Warfare и классы персонажей.
Новый релиз может похвастаться и некоторыми сюрпризами. В COD Mobile можно будет поиграть на ПК.
При помощи GameLoop игроки смогут запустить Call of Duty Mobile на своем компьютере и играть при помощи клавиатуры и мыши.
В GameLoop подтвердили, что серверы для COD Mobile уже запущены в некоторых регионах.
Пока что неизвестно какие ограничения будут для тех, кто будет запускать игру на ПК и смогут ли они сыграть против своих друзей, которые для игры будут использовать телефон.