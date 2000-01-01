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Релиз Call of Duty Mobile - сюрпризы от разработчиков 01.10 11:12   MIGnews.com

Релиз Call of Duty Mobile - сюрпризы от разработчиков

Сегодня состоялся релиз долгожданной мобильной игры Call of Duty Mobile.

Условно-бесплатный мобильный шутер вобрал в себя лучший контент из самых популярных подсерий франшизы — Modern Warfare и Black Ops. Это касается карт, режимов, персонажей, оружия и многого другого.

За основу королевской битвы, к слову, разработчики Call of Duty Mobile взяли «Затмение» из Black Ops 4, однако заметно переработали его, в числе прочего добавив локации из вселенной Modern Warfare и классы персонажей.

Новый релиз может похвастаться и некоторыми сюрпризами. В COD Mobile можно будет поиграть на ПК.

При помощи GameLoop игроки смогут запустить Call of Duty Mobile на своем компьютере и играть при помощи клавиатуры и мыши.

В GameLoop подтвердили, что серверы для COD Mobile уже запущены в некоторых регионах.

Пока что неизвестно какие ограничения будут для тех, кто будет запускать игру на ПК и смогут ли они сыграть против своих друзей, которые для игры будут использовать телефон.


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