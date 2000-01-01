Печать на холсте или создание стильных предметов декора
Чтобы сделать интерьер помещения стильным и эффектным, совсем не обязательно приобретать дорогостоящие предметы декора. Создать таковые можно, затратив минимум средств и времени, если заказать печать на холсте.
Что это такое?
Это относительно новая на просторах стран СНГ услуга. В данном случае изображение при помощи специального оборудования наносится не на бумагу или пленку, а на холст. В итоге, заказчик получает не дешевую на вид картинку, а подобие дорогой репродукции. Холст, используемый в качестве основы, может быт синтетическим или натуральным. В процессе нанесения картинки на полотно специалисты используют широкоформатную интерьерную печать, благодаря чему изображение получается четким, объемным и реалистичным.
На тканевую основу может быть нанесено любое изображение, которое по стилю исполнения и цветовой гамме будет соответствовать особенностям оформления внутреннего пространства помещения. При желании клиент может заказать фото на холсте. В данном случае украшать стены жилья будут значимые для членов семьи изображения родственников, домашних животных или любимы мест.
Чтобы изделие приобрело завершенный вид, клиенты могут заказать натяжку на подрамник, а также оформление в багет.
Примеры готовых работ, выполненных с применением интерьерной широкоформатной печати, можно найти вот тут https://ru-cafe.ru/pechat-na-holste. Здесь же можно заказать услугу печати на холсте.
Сколько стоит печать на холсте?
Данная услуга имеет вполне приемлемую для среднего обывателя стоимость, поэтому воспользоваться ею может практически каждый желающий. Однако стоимость изделия все же будет рассчитываться изготовителем в индивидуальном порядке. На окончательный результат будут влиять такие составляющие, как тип используемого полотна (натуральное или искусственное), размеры изделия, срочность исполнения, предоставление дополнительных услуг (натяжка на подрамник, оформление в багет). Соответственно, два примерно одинаковых изделия могут иметь разную стоимость.
Заказывая услугу печати на холсте, клиент получает стильное, эффектное изделие, способное гармонично вписаться в любой интерьер. Главное - чтобы стиль исполнения изображения и его оттенок соответствовали особенностям оформления интерьера.
Узнать больше об особенностях изготовления изделий, их стоимости и условиях сотрудничества можно, обратившись к представителю компании.