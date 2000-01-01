Уточняется, что на такой шаг певицу побудили новости о больной раком актрисе Анастасии Заворотнюк, которой, по версии СМИ, принесли в палату важные документы на составление завещания.
"Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Поэтому я написала завещание", — призналась женщина.
Гулькина предполагает, что Заворотнюк решила сама распорядиться имуществом, ведь только недвижимость актрисы, по оценкам журналистов, оценивают в полмиллиарда рублей.
"Маленькая такая страховка для своих детей. Я восхищаюсь теми людьми, которые побороли эти болезни, а у многих артистов это было на самом деле", – добавила женщина.