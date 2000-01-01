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Звезда группы `Мираж` составила завещание из-за Заворотнюк | Фото:01.10 10:30   MIGnews.com

Звезда группы "Мираж" составила завещание из-за Заворотнюк

Российская певица и бывшая солистка популярной группы "Мираж" Наталья Гулькина объявила о написании завещания.

Об этом сообщает российский телеканал НТВ.

Уточняется, что на такой шаг певицу побудили новости о больной раком актрисе Анастасии Заворотнюк, которой, по версии СМИ, принесли в палату важные документы на составление завещания.

"Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Поэтому я написала завещание", — призналась женщина.

Гулькина предполагает, что Заворотнюк решила сама распорядиться имуществом, ведь только недвижимость актрисы, по оценкам журналистов, оценивают в полмиллиарда рублей.

"Маленькая такая страховка для своих детей. Я восхищаюсь теми людьми, которые побороли эти болезни, а у многих артистов это было на самом деле", – добавила женщина.


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