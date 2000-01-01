02.10 05:35 MIGnews.com

Канделаки рассказала о сексе с экс-форвардом "Динамо" Киев

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Российская телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки впервые прокомментировала скандальное заявление экс-форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского о том, что у них был секс.Об этом Канделаки в программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы"."Миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой с ним роман в третьем классе потряс всю 64-ю школу. У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием Бровко вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились", - рассказала ведущая.По ее словам, звезда российского шоу-бизнеса не видит проблем в том, что у нее были разные отношения на протяжении 43 лет."Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье", - резюмировала Канделаки.