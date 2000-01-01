Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Канделаки рассказала о сексе с экс-форвардом `Динамо` Киев | Фото:02.10 05:35   MIGnews.com

Канделаки рассказала о сексе с экс-форвардом "Динамо" Киев

Российская телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки впервые прокомментировала скандальное заявление экс-форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского о том, что у них был секс.

Об этом Канделаки в программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы".

"Миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой с ним роман в третьем классе потряс всю 64-ю школу. У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием Бровко вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились", - рассказала ведущая.

По ее словам, звезда российского шоу-бизнеса не видит проблем в том, что у нее были разные отношения на протяжении 43 лет.

"Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье", - резюмировала Канделаки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:56
В Ашдоде атакована и тяжело ранена 39-летняя женщина
06:44
"Лапид согнул Ганца"
06:39
Медики рассказали о неожиданной угрозе из-за ожирения
04:28
От Антарктиды откололся огромный айсберг
03:23
В РПЦ назвали свою версию причин болезни Заворотнюк
02:18
Американским водителям показали порно на трассе
01:15
Подростка убили, приняв за оленя
00:12
Фермеры в Нидерландах взбунтовались и потребовали уважения
23:05
У КНР есть ракета, которая может ударить по любой точке
22:39
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%
21:53
Гонконгские копы на камеру подстрелили 18-летнего активиста
21:22
Украина согласовала "формулу Штайнмайера"
20:55
Турция о новом вторжении в Сирию: часики тикают
20:48
Видео: пальба в Галилее  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus