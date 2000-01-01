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В РПЦ назвали свою версию причин болезни Заворотнюк | Фото:02.10 03:23   MIGnews.com

В РПЦ назвали свою версию причин болезни Заворотнюк

Стремительное развитие рака мозга у популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк якобы могла спровоцировать процедура экстракорпорального оплодотворения, к которой звезда сериала "Моя прекрасная няня" прибегла в 2018 году.

Такое мнение выразил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов, прокомментировав болезнь артистки российскому интернет-изданию "Дни.ру".

"Процедура ЭКО неприемлема и противоречит канонам церкви. Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь – ЭКО", – заявил Смирнов.

По его словам, "самое страшное", что оплодотворяют не один эмбрион, а сразу несколько.

"Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить", – резюмировал священник.


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