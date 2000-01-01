01.10 17:25 MIGnews.com

Саад Харири перевел миллионы на счет гламурной модели

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Газета The New York Times сообщает о том, что премьер-министр Ливана Саад Харири перевел более 16 миллионов долларов на счета южноафриканской модели, специализирующейся на рекламе купальных костюмов.Между Харири и моделью существовали “романтические отношения”, начавшиеся после того, как они познакомились на курорте на Сейшельских островах.Модель была завербована эскортным агентством в 2012 году для работы на курорте , посещаемом “наиболее богатыми индивидуумами мира” для участия в “частных вечеринках и роскошных мероприятиях”. Задачей ее и других участниц было “создание атмосферы эксклюзивности и гламура”.Газета пишет, что переводы были сделаны в 2013 году, когда Харири не занимал официальных должностей, и не нарушают законов Ливана и ЮАР.Тем не менее, скандал разразился в трудное для Харири время, когда страну сотрясают протесты против правительственной коррупции.Одновременно, личный бизнес Харири переживает серьезный кризис. Многие сотрудники его медиа-компаний перестали получать зарплату. Строительный конгломерат Saudi Oger, созданный его отцом, Рафиком Харири, перестал функционировать в 2017 году.Харири ранее объявил, что в стране будет объявлено “экономическое чрезвычайное положение”, и что Ливану предстоит осуществить программу жесткой экономии во всех секторах.На момент перевода денег Харири считался одним из богатейших людей Ливана, его состояние оценивалось в 1,9 миллиардов долларов.Харири перевел деньги 20-летней модели Кэндис ван дер Мерве, гражданке Южной Африки. Она специализируется на рекламе энергетических напитков и купальных костюмов. Ее декларируемый доход никогда не превышал 5400 долларов в год.В интервью, датируемом 2011 годом модель поведала, что любит слушать Селин Дион и Джека Джонсона, кататься на ски летать на вертолете со своим отцом.Девушка внезапно превратилась в миллионершу после того, как на ее счет было переведено 15 299 965 долларов из ливанского банка. Южноафриканские власти намеревались обложить эту сумму налогами, но ван дер Мерве затеяла судебную тяжбу, в которой доказывала, что речь идет о “подарке”, и, по существующим в ЮАР законам она платить налогов не должна.В ходе суда модель, в качестве доказательства предъявила мейл, в котором говорится: “Люблю тебя, мой Саад)” и сообщаются детали ее банковского счета. В мейле она также пишет о том, что деньги пойдут на покупку недвижимости.Ван дер Мерве отказалась комментировать эту информацию. Журналисты вступили в контакт с ее бывшим адвокатом и ее отцом, представлявшим ее интересы во время налоговой тяжбы. Оба отказались от комментариев или от организации интервью с моделью.