Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Саад Харири перевел миллионы на счет гламурной модели 01.10 17:25   MIGnews.com

Саад Харири перевел миллионы на счет гламурной модели

Газета The New York Times сообщает о том, что премьер-министр Ливана Саад Харири перевел более 16 миллионов долларов на счета южноафриканской модели, специализирующейся на рекламе купальных костюмов.

Между Харири и моделью существовали “романтические отношения”, начавшиеся после того, как они познакомились на курорте на Сейшельских островах.

Модель была завербована эскортным агентством в 2012 году для работы на курорте , посещаемом “наиболее богатыми индивидуумами мира” для участия в “частных вечеринках и роскошных мероприятиях”. Задачей ее и других участниц было “создание атмосферы эксклюзивности и гламура”.

Газета пишет, что переводы были сделаны в 2013 году, когда Харири не занимал официальных должностей, и не нарушают законов Ливана и ЮАР.

Тем не менее, скандал разразился в трудное для Харири время, когда страну сотрясают протесты против правительственной коррупции.

Одновременно, личный бизнес Харири переживает серьезный кризис. Многие сотрудники его медиа-компаний  перестали получать зарплату. Строительный конгломерат Saudi Oger, созданный его отцом, Рафиком Харири, перестал функционировать в 2017 году.

Харири ранее объявил, что в стране будет объявлено “экономическое чрезвычайное положение”, и что Ливану предстоит осуществить программу жесткой экономии во всех секторах.

На момент перевода денег Харири считался одним из богатейших людей Ливана, его состояние оценивалось в 1,9 миллиардов долларов. 

Харири перевел деньги 20-летней модели Кэндис ван дер Мерве, гражданке Южной Африки. Она специализируется на рекламе энергетических напитков и купальных костюмов. Ее декларируемый доход никогда не превышал 5400 долларов в год.

В интервью, датируемом 2011 годом модель поведала, что любит слушать Селин Дион и Джека Джонсона, кататься на ски летать на вертолете со своим отцом.

Девушка внезапно превратилась в миллионершу после того, как на ее счет было переведено  15 299 965 долларов из ливанского банка. Южноафриканские власти намеревались обложить эту сумму налогами, но ван дер Мерве затеяла судебную тяжбу, в которой доказывала, что речь идет о “подарке”, и, по существующим в ЮАР законам она платить налогов не должна.

В ходе суда модель, в качестве доказательства предъявила мейл, в котором говорится: “Люблю тебя, мой Саад)” и сообщаются детали ее банковского счета. В мейле она также пишет о том, что деньги пойдут на покупку недвижимости.

Ван дер Мерве отказалась комментировать эту информацию. Журналисты вступили в контакт с ее бывшим адвокатом и ее отцом, представлявшим ее интересы во время налоговой тяжбы. Оба отказались от комментариев или от организации интервью с моделью. 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:36
Египетские разведчики тайком посетили Израиль
17:15
В России объяснили, почему у Заворотнюк неоперабельный рак
16:45
В Израиле примут рабочих из Газы
16:10
Барак о Нетаниягу: "талантливый манипулятор"
15:40
Брат Рухани угодил за решетку
15:23
В финском городке ученик устроил жестокую резню в колледже
14:37
Гособлигации Израиля будут включены в Мировой индекс
14:10
В Тайване обрушился автомобильный мост, есть пострадавшие
13:50
В Китае провели самый масштабный в истории военный парад
13:27
ВИДЕО: прощание с Марком Захаровым в Москве
12:49
В Иране присудили смертную казнь за шпионаж в пользу США
12:20
Трагедия на американских горках - вагонетки сошли с рельс
11:58
WeWork отказалась от продажи акций после отстранения Ноймана
11:36
Премьер Малайзии обозвал Израиль "источником терроризма"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus