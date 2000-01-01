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Американским водителям показали порно на трассе | Фото:02.10 02:18   MIGnews.com

Американским водителям показали порно на трассе

Водители в американском штате Мичиган в течение примерно полчаса наблюдали трансляцию порно на билборде на трассе.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, это случилось поздно вечером, 29 сентября, что привлекло внимание полиции. Изначально начали появляться посты в соцсетях о начале трансляции эротического содержания. Позже несколько человек обратились в полицию.


Порно было показано на гигантском экране над трассой Interstate 75, недалеко от Детройта. Правоохранители прибыли на место происшествия и связались с владельцами рекламного щита.

"Было очень странно. Я сначала подумал, что, может, это билборд стрип-клуба или чего-то подобного. Я вгляделся и понял, что нет, это определенно порно", — рассказал один из очевидцев.

Полиция ведет расследование, чтобы определить, каким образом контент 18+ попал билборды. Как ни странно, ДТП в этот момент зафиксировано не было.



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