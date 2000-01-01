Американским водителям показали порно на трассе

По данным издания, это случилось поздно вечером, 29 сентября, что привлекло внимание полиции. Изначально начали появляться посты в соцсетях о начале трансляции эротического содержания. Позже несколько человек обратились в полицию.
Порно было показано на гигантском экране над трассой Interstate 75, недалеко от Детройта. Правоохранители прибыли на место происшествия и связались с владельцами рекламного щита.
"Было очень странно. Я сначала подумал, что, может, это билборд стрип-клуба или чего-то подобного. Я вгляделся и понял, что нет, это определенно порно", — рассказал один из очевидцев.
Полиция ведет расследование, чтобы определить, каким образом контент 18+ попал билборды. Как ни странно, ДТП в этот момент зафиксировано не было.