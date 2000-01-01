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ВИДЕО: прощание с Марком Захаровым в Москве | Фото:01.10 13:27   MIGnews.com

ВИДЕО: прощание с Марком Захаровым в Москве

Утром, 1 октября, в Москве началась церемония прощания с известным режиссером театра и кино, художественным руководителем театра "Ленком" Марком Захаровым.

Как известно, он скончался 28 сентября в столичной клинике, где проходил курс лечения от последствий двусторонней пневмонии.

Прощание с Захаровым организовано в театре "Ленком". С каждым часом рядом с гробом становилось все больше венков.

Первыми проститься администрация театра и актеры, среди которых – Федор Добронравов и Александр Калягин.

По данным СМИ, на церемонии было озвучено предложение присвоить театру имя Марка Захарова. Покойного похоронят рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.





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