Готовые шторы индивидуальных размеров – такое бывает?
Сегодня шторы - это не только об эстетическом оформлении оконных проемов, они призваны сделать Ваш дом максимально комфортным и удобным. Функциональные портьеры с тюлью позволяют наслаждаться красивыми пейзажами внешнего мира и сохранять личную жизнь недоступной для посторонных глаз, регулировать уровень освещения в зависимости от настроения и времени суток, ограждаться от уличной пыли и дышать свежим воздухом. Изготовление штор на заказ – это всегда не дешево. Мы задались вопросом, можно ли подобрать качественные готовые шторы, которые подойдут для окон любого размера и будут стоить не дорого? Ответ – да!
Студия декоративных тканей Allagio предлагает готовые шторы, соответствующие вашим индивидуальным предпочтениям и размерам. Высота готового изделия подшивается индивидуально, совершенно бесплатно!
Каталог компании состоит из более чем 7 500 образцов изысканных турецких тюлей, элегантных европейских полотен, современных портьер блэкаут, а также большого ассортимента готовых штор собственного производства.
12-летний опыт работы с тканями, глубокое понимание своего дела и умение подойти к решению вопроса нестандартно позволяют компании Allagio создавать удивительный оконный декор - одновременно красивый и практичный, особенный и универсальный, качественный и недорогой.
Почему лучше купить готовые шторы у производителя
Здесь все очень просто, ведь таким образом Вы сможете избежать некачественных подделок и наценки за посредничество, а также получите более широкий спектр товаров, услуг и возможностей. Производитель готовых штор - это опыт и репутация, надежность и гарантии, а также стремление достичь совершенства.
Такие компании заинтересованы не просто в у дачной продаже, их цель - максимально удовлетворить потребности своего клиента. Не забывайте, что никакие деньги мира не вернут Вам напрасно потраченные время и нервы.
Готовые шторы от Allagio: преимущества
Современный текстильный рынок Киева и Украины в целом перенасыщен интересными и выгодными ценовыми предложениями, но как найти лучший вариант? Обратите внимание на детали, ведь именно в них скрываются главные особенности и преимущества:
- готовые шторы от салона Allagio - это идеальное сочетание высококачественных тканей от всемирно известных европейских и турецких текстильных фабрик с надежностью и доступностью от украинского производителя;
- каждый образец ткани проходит тщательный отбор по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, соответствует международным стандартам и модным тенденциям;
- текстильный декор изготавливается лучшими отечественными мастерами по кройке и шитью, отличается идеальной геометрией, а также аккуратными и прочными швами;
- компания предоставляет 3 года гарантии на готовые шторы собственного производства, поскольку всегда уверена в превосходном качестве своих изделий.
На что обратить внимание при выборе готовых штор
Очевидно, что основным критерием при выборе оконного декора является его внешний вид. Расцветка и фактура ткани непременно должны соответствовать Вашему интерьеру, но есть также ряд не менее весомых аргументов, которые могут повлиять на результат:
1. Размеры готовых штор. Крайне важно не ошибиться с необходимой шириной декоративных полотен, особенно если речь идет о нестандартных оконных проемах. Не забудьте также учесть тип и способ крепления карниза при подсчете длины тюля и портьер.
2. Характеристики текстиля. С некоторыми свойствами тканей лучше определиться заранее и с учетом личных функциональных требований. Речь идет о плотности и прочности материалов, их свето- и воздухопроницаемости, жесткости и гипоаллергенности.
3. Особенности ухода. Позаботтесь этим вопросом если выбираете шторы для детской комнаты, кухни или ванной.
Как выбрать и заказать
Несмотря на то, что шоу-рум студии декоративных тканей Аладжио находится в Киеве, Вы можете заказать текстильный декор от этого производителя в любой населенный пункт Украины. Ознакомиться с полным ассортиментом продукции, выбрать и купить комплект готовых штор можно по адресу ул. Ковпака 17 или на сайте компании. В каталоге интернет-магазина Allagio представлены также другие категории товаров - интерьерные и уличные ткани, карнизы и аксессуары для штор. Здесь Вы найдете абсолютно все необходимое, чтобы украсить или преобразить свой дом!
В качестве дополнительных услуг Салон штор Аладжио предоставляет:
- профессиональные консультации по подбору тканей и аксессуаров;
- замеры, с выездом по г.Киеву и Киевской области;
- пошив тюля, портьер, скатертей, покрывал, чехлов для мебели и других изделий из ткани (стандартных и нестандартных размеров);
- индивидуальную разработку дизайна текстильного декора и его изготовление. В случае дистанционного сотрудничества Вам достаточно будет сбросить фото комнаты дизайнеру на Viber - 067-010-33-33.