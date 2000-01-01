02.08 06:24 MIGnews.com

Француз покоряет трассы США на электрическом скейтборде

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Француз Фабрис Гропе продолжает кругосветное путешествие на электрическом скейтборде по трассам США, сообщает в среду, 1 августа Reuters."Это врывается в мою жизнь, выезд из Мер-ле-Бен, я стартую, игра началась", - сказал Гропе журналистам.Кругосветное путешествие он начал с покорения Северной Америки."Это пробуждает в вас мечтателей? Во мне пробуждает. Непостижимо, я один, просто замечательно", - говорит 48-летний скейтбордист."Планирую проехать 3900 километров между Джексонвиллем и Майами в штате Флорида. Возможно, получится 6500 километров, если появятся какие-нибудь проблемы — например, дождь, льющий весь день", - добавил он.По данным издания, француз ежедневно проводит в дороге одиннадцать часов. За это время проезжает 150 километров. Скейтборд питается от электрических батарей, которые Фабрис периодически меняет. В багаже также запасные колеса и другие необходимые вещи.Первый мировой рекорд энтузиаст установил 30 апреля 1999 года. В этот день он вернулся в Париж из кругосветного путешествия, которое совершил на роликовых коньках.Поездка длилась 28 месяцев. Фабрис преодолел 27 000 км. За это время он ни разу не заболел, но в России его чуть не сбила машина, а в пустыне пришлось долго обходится без воды. Но в итоге француз стал первым человеком, который смог объехать весь мир на роликах.